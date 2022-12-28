أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي أن لكل متضرر من قضية جناية مواطن على أنشطة وممارسات السوق المالية، الحق بتقديم دعوى للمطالبة بحقه الخاص.

وقال “الوهيبي” لقناة الإخبارية أن تحديد الغرامة وحجم الضرر يعتبر سلطة تقديرية للقضاء لافتاً إلى أن حكم القضاء بتغريم المواطن 2 مليون ريال يناسب حجم الفعل ، وهذه العقوبة لا تسقط حق المتضررين المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم إذا أثبتوا ذلك.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح أن نيابة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لمواطن لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمة (٤٣) مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ومنعة من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.