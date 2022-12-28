تحول حلم المغربي سليم أملاح كأحد ألمع نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر، إلى كابوس بمجرد عودته إلى بلجيكا للانضمام لفريقه ستاندار دولييج.

واصطدم أملاح بقرار الاستبعاد من الفريق البلجيكي، لعدم رغبته في تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

وكان أملاح استبعد عن الفريق في الفترة التي سبقت مونديال قطر، حيث حاول مجلس الإدارة الضغط عليه من أجل الرضوخ لرغبة المسؤولين، وقد قال رئيس النادي البلجيكي، بيير لوخت في هذا الصدد “لقد قررنا إرسال سليم أملاح وثلاثة لاعبين آخرين إلى الفريق الرديف بسبب تعنتهم في مفاوضات تجديد العقد.. لن نقوم بأي شي يساعد على رفع قيمتهم السوقية”.

وشارك أملاح في سبع مباريات في مونديال قطر، بينها مواجهة إسبانيا في الدور ثمن النهائي، ومباراة البرتغال في ربع النهائي.