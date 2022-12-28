غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال 15 ألف ريال بسبب تأخر دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني في مواجهة النصر.

كما ألزمت اللجنة نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق في التواجد في الممر الخاص باللاعبين عن الوقت المحدد مما أدى إلى تأخر بداية المباراة.

يذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما سيطر على نتيجة مواجهة الهلال والنصر، والتي أقيمت على أرضية ملعب مرسول بارك، مساء يوم الاثنين الماضي، ضمن مواجهات دوري روشن للمحترفين.