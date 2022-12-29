كشف البنك المركزي السعودي عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضح أن المسمى الوظيفي المطلوب هو أخصائي تطوير ابتكار، وفقاً للشروط التالية :

1- درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.

2- وجود خبرة واطلاع على أبرز التطورات التقنية المحلية والعالمية ذات العلاقة.

3- إتقان اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً من اليوم الخميس وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الموقع .