علق مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، على طرد نجم فريقه، الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة ستراسبورغ، أمس الأربعاء، في الدوري الفرنسي.

وقال غالتيه في تصريحات صحفية عقب المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان بنتيجة 2-1 “أتفهم غضب نيمار وحزنه بعد طرده، لأنه كان يريد خوض المباراتين القادمتين، لتفريغ طاقته بعد كأس العالم”.

وأضاف: “لكن يؤسفني التعامل مع حماس لاعبي فريقي بمثل هذه القسوة، مما تسبب في إحباط نيمار، بالتأكيد التحايل للحصول على ركلة جزاء يستوجب بطاقة صفراء، لكن كان يجب مراعاة أن نيمار حصل على إنذار آخر قبلها بدقائق قليلة للغاية”.

وتابع: “المثير أن الإنذار الأول الذي حصل عليه نيمار، لا يقارن بالمخالفات العنيفة التي ارتكبت ضده، وتغاضى عنها الحكم”.

وكان النجم البرازيلي طُرد بعد حصوله على إنذارين في أقل من دقيقتين، أولهما بعد الاعتداء بدون كرة في الدقيقة 61 على لاعب ستراسبورغ، توماسون.

أما البطاقة الصفراء الثانية، فقد نالها نيمار في الدقيقة 62 بداعي تحايله على الحكم للحصول على ركلة جزاء.