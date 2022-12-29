دعا متحدث المديرية العامة للدفاع المدني،محمد الحمادي، الجميع بالبقاء في أماكن آمنة، وعدم مغامرتها الإ في حال الضرورة القصوى وأخذ الحيطة والحذر والتقيد بالإرشادات خلال هطول الأمطار.

وأضاف أن المديرية تنبه بالحالة المناخية بناءً على ما ورد إليها من المركز الوطني للارصاد، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن المديرية تقدم أيضا عدد من الإرشادات والتعليمات الملائمة للحالة المناخية لتجنب أضرارها.