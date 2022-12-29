كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الخميس، إن نادي النصر يسعى للجمع بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق الإسباني سيرجيو راموس.

وذكرت أن إدارة النصر تحاول إقناع سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق بالانضمام إلى المشروع بدءًا من الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن الجمع بين رونالدو وراموس يبدو معقدًا، لكن في النصر لا يستبعدون أي شيء، علمًا بأن عقد راموس مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.