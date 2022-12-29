صرح خيسي رودريغيز لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق بأن كيليان مبابي قد أخبره بنيته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد.

وقال خيسي: “لقد أخبرني مبابي مع اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية بأنه في طريقه إلى ريال مدريد”.

وأضاف: “اعتقد أن رئيس فرنسا لا يمكنه إجباره على اتخاذ قرار ما، وأن يقول له لا تذهب إلى ريال مدريد وعليك البقاء”.

وتابع: “من وجهة نظري، أعتقد أن مبابي فكر بطريقة عاطفية أكثر بعيد عن أي احترافية حتى اتخذ قراره”.

وكانت تقارير قد ربطت مبابي بالذهاب إلى ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال مجانية لكنه في النهاية قرر تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025.