توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار أمطار على الطائف خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن أجزاء من محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة وامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة.