رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أهبة الاستعداد والجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح عبدالله الحارثي مدير مكتب الهيئة بالمحافظة أنه وبعد التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد والتحذيرات التي أطلقتها حيث تم تفعيل ادارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث لاقدّر الله ورفع الجهازية القصوى .من خلال تواجد فرق متمركزة بجانب الجهات ذات العلاقة مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة في أربع مواقع للاسناد في المواقع :

1- مشهد الخالدية طريق الهدا

2-طريق الشفا الطالع اشارة الستين

3- شارع الخمسين بجوار جوري مول

4- الحوية بجوار جامعة الطائف

بالاضافه الي ٢٥ فرقة اسعافية بالمحافظة وخارجها وبجانبها فرق النقل الغير الاسعافي.

وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة وتجنب الاودية والابتعاد عن السيول و في وجود حالة اسعافية الاتصال على الرقم ٩٩٧ او طلب الخدمة عن طريق تطبيق أسعفني أو توكلنا .

نسال الله ان يجعلها أمطار خير ورحمة وأن يعم بنفعها سائر البلاد.