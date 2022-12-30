قال يحيى الشريف، الرئيس السابق لغرفة منازعات كرة القدم ، أن ربط استقالته بقضية اللاعب محمد كنو غير صحيح.

وأوضح الشريف “ربط استقالتي بقضية محمد كنو غير صحيح.. وارتبط اسمي بها بقبول الطلب فقط، رغم أنني لم أطلع على تفاصيلها حتى هذه اللحظة، وليس لي علاقة بها.. وفي منتصف القضية قدمت استقالتي”.

وتابع: “خلال مدة عملي التي استمرت سنتين في هذا المنصب، كانت هناك 10 صلاحيات ممنوحة لي، لم يفعل منها إلا اختصاص واحد فقط.. وهو قبول أو رفض الطلبات”.

وأضاف: “اللجنة الأولمبية السعودية على علم بالتدخلات في عملي، وتواصلت مع مكتب سعادة رئيس اللجنة الأولمبية مرتين، من دون أن أعطى موعد للمقابلة”.

وأكد: “بموجب النظام الأساسي للمركز، ترفع السرية عن الأحكام بمجرد أن تصبح نهائية.. ومن أجل إغلاق باب التكهنات يجب اتخاذ هذه الخطوات.. والقانون الرياضي عبارة عن علم وتخصص يدرس في الخارج، لكنه لا يوجد لدينا في الجامعات السعودية”.

#برا_18 | د. يحيى الشريف – رئيس غرفة منازعات كرة القدم سابقًا:

ربط استقالتي بقضية كنو غير صحيح، وقضية كنو ارتبط اسمي بها بقبول الطلب فقط وتفاصيل القضية لم أطلع إليها حتى هذه اللحظة. #SSC pic.twitter.com/nZBb7kHfHQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 29, 2022