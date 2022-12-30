أظهر مقطع فيديو لحظة تقبيل الفنان المغربي سعد لمجرد لفتاة أثناء حفل غنائي في مدينة شرم الشيخ، ،وهو أول حدث فني له في مصر منذ فترة طويلة.

وحرص سعد لمجرد على دعوة فتاة صغيرة على مسرح حفله بشرم الشيخ، بعدما أبدت حبها الشديد لها وتواجدها في الصفوف الأولى، ليساعدها على الصعود ومقابلته وجها لوجه، وعلى طريقة الأفلام الرومانسية، ركع على ركبتيه وقبل يدها واحتضنها والتقط معها الصور.

كان سعد لمجرد بدأ حفله في شرم الشيخ بأغنية “عدى الكلام” التي تعد أبرز أعماله الناجحة مؤخرا، وغنى العديد من أغنياته منها انت معلم، وانتي باغية واحد، وانساي ، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ وغيرهما.