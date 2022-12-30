تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫00955 مقابل الريال الواحد 0٫25041

الدولار: 3٫75963 مقابل الريال الواحد 0٫26598

درهم إماراتي:1٫02370 مقابل الريال الواحد0٫97685

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫56235

دينار أردني:5٫30055 مقابل الريال الواحد 0٫18866

دينار كويتي:12٫27956 مقابل الريال الواحد 0٫08144

دينار بحريني:9٫98386 مقابل الريال الواحد 0٫10017

الريال القطري:1٫03251مقابل الريال الواحد 0٫96874

الدرهم المغربي: 0٫35922 مقابل الريال الواحد 2٫78385

الجنيه المصري: 0٫15180 مقابل الريال الواحد 6٫58604