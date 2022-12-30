كشفت مصادر عن وصول النصر إلى اتفاق نهائي مع كريستيانو رونالدو في الساعات الماضية، وأن انتقاله للنادي مجرد وقت

وأوضح موقع Transfer News Live الشهير أن رونالدو سيتقاضى من النصر سنويًّا 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة

ومن المقرر أن النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في تويتر.