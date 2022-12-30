أكدت منظمة الصحة العالمية، إن القيود التي فرضتها بعض الدول رداً على تفشي الإصابات بفيروس كورونا في الصين مفهومة، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين.

وكتب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على تويتر «من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر لوضع كوفيد-19 على الأرض في الصين، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من المعلومات التفصيلية».

وأضاف جيبريسوس: «في ظل عدم وجود معلومات شاملة من الصين، من المفهوم أن تتصرف الدول في جميع أنحاء العالم بطرق تعتقد أنها قد تحمي شعوبها».

وتابع : «ما زلنا نشعر بالقلق إزاء تطور الوضع ونواصل تشجيع الصين على تتبع فيروس كوفيد وتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».

وامتلأت المستشفيات في الصين عقب قرار رفع القواعد الصارمة التي ساعدت على احتواء الفيروس إلى حد كبير لكنها أضرّت بالاقتصاد وأثارت احتجاجات واسعة النطاق.