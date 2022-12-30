تسجيل دخول
إنشاء حساب
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
تسجيل الدخول
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الاعداد السابقة للصحيفة
«
‹
December 2022
›
»
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
الجمعة
30 ديسمبر
الرئيسية
الأخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال وأعمال
أخبار رياضية
فيديوهات
أخرى
الخبر فى صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
وثائقيات
قلم حر
مقالات
عالم المرأة
عالم السيارات
الخبر فى صورة
وثائقيات
الرئيسية
فيديوهات متنوعة
سيدة تتفاجئ بحادثة غير متوفعة
سيدة تتفاجئ بحادثة غير متوفعة
منذ 1 ساعة
0
1202
الواتس اب
فيسبوك
تويتر
سناب شات
تابعوا
صدي
على
التعليقات
اترك تعليقاً
إرسال
أخر الأخبار
“مدني الطائف” يباشر حادث سقوط شخصين بنحدر جبلي بالشفا
منذ 39 دقيقة
0
1267
العطش المستمر إشارة للإصابة بمرض السكري
منذ 59 دقيقة
0
1175
شاهد.. أمريكى تجمدت لحيته من البرد
منذ 1 ساعة
0
371
“الزكاة والضريبة والجمارك” تحبط محاولتي تهريب 2,9 مليون حبة كبتاجون (فيديو)
منذ 1 ساعة
0
1283
سيدة تتفاجئ بحادثة غير متوفعة
منذ 1 ساعة
0
1202
التعليقات
اترك تعليقاً