كشف الصحفي كارلوس كاربيو أن جود بيلينغهام يري ريال مدريد هو الوجهة الأفضل عن اللعب في الدوري الإنجليزي .

وكانت صحيفة آس نشرت تقريرا حول مستقبل بيلينجهام، وأوضحت أن لاعب بوروسيا دورتموند، لا يرجح فكرة العودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن هناك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أبرز المهتمين لضمه.

وأضحت الصحيفة الإسبانية أن اتجاه ريال مدريد لجود بيلينجهام لا يزال ثابتًا لأن لاعب الوسط قد أعطى الأولوية للفريق الأبيض، وأن اللاعب الإنجليزي يفضل الذهاب إلى ريال مدريد لأنه ليس في خططه العودة إلى إنجلترا الآن.