قررت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، إيقاف الإنتاج بوحدة تابعة لشركة أدوية مقرها بالقرب من نيودلهي بعد ارتباط دواء للسعال من إنتاجها بوفاة 19 طفلًا في أوزبكستان.

وأوضح وزير الصحة الهندي مانسوخ مانادفيا، إنه “جرى وقف الإنتاج في نويدا وهي الوحدة التابعة لشركة ماريون بيوتك خارج دلهي”.

وقال مانادفيا “تويتر”، اليوم الجمعة: “توقفت جميع أنشطة التصنيع في وحدة نويدا التابعة لماريون بايوتيك، الليلة الماضية، بينما يجري المزيد من التحقيق”.

وأشارت أوزبكستان إلى أنه هذا الأسبوع، إن 18 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم في مدينة سمرقند، جنوب شرق البلاد، بعد تناول شراب “دوك-1 ماكس” من إنتاج شركة “ماريون بايوتيك”.

وأكدت وزارة الصحة الأوزبكية أن الدواء يحتوي على مادة سامة وهي “الإيثيلين جليكول” وتم إعطاؤه للأطفال بجرعات أكبر من الجرعة القياسية المناسبة لهم سواء عن طريق الآباء، الذين ظنوا أنه علاج للبرد، أو بناءً على نصيحة من الصيادلة.

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