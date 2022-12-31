وقع رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، عقدا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى 2025.

ومن المقرر أن كريستيانو رونالدو سيرتدي مع نادي النصر القميص رقم 7، حيث تمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال مسلي آل معمر، إن هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، مشيرا إلى أن رونالدو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم.

وتابع رئيس النصر:”رونالدو بوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي الرياضة السعودية والأجيال القادمة”.

كما علق كريستيانو على انضمامه للنصر، قائلا إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا.

وأضاف:”أنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق كي نقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات”.