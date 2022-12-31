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السبت31 ديسمبر

كاميرا توثق موقف مرعب لسيدة

منذ 54 دقيقة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 5000 منذ 10 دقيقة

    فعلا موقف مرعب لسيدة

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