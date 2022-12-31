لقى طفل يدعى إيثان أنويشكي عمره 10 سنوات مصرعه بعد أن أطلقت والدته ميليسا أنويسكي النار عليه في شقتها في شيلبي بولاية ميشيجان، الامريكية، ثم قتلت نفسها.

وتوفيت الأم في مكان الحادث، ونُقل الطفل إيثان جواً إلى مستشفى كبير في غراند رابيدز، وأعلن وفاته في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأفادت الشرطة بإن ميليسا أنويشكي كانت تعاني من مرض عقلي ، لكنها ظهرت مؤخرًا عليها علامات التحسن.

فيما أشار داني سانتوس والد إيثان إلى أنه استيقظ على رسالة نصية أرسلتها زوجته السابقة ميليسا، قالت فيها “‘سامحني لكنني لا أستطيع العيش بدون ابني’. ويقول إنه فهم فيما بعد معنى الرسالة بعد إصابة ابنه برصاصة.