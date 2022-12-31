طرحت غرفة حفر الباطن بالتعاون مع شركة ناصر الهاجري عن طرح 100 فرصة وظيفية بمشروع شركة الهاجري في تناجيب، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وقالت غرفة حفر الباطن عبر حسابها على تويتر” مطلوب عامل إنشاءات، في حوالي 100 وظيفة، بالمؤهلات التالية: الشهادة المتوسطة، وشهادة الثانوية، وشهادة الدبلوم، والشهادة الجامعية” ويتوافر معه صور هوية الوطنية، وسيرة ذاتية، وصور المؤهلات.

وأضافت أن الوظائف تكون براتب 3,000 ريال، بدل سكن 1000 ريال، بدل نقل 500 ريال، والسكن بالقرب من موقع العمل، بالإضافة إلى وجبات “فطور – غداء – عشاء”، وتأمين طبي للموظف وعائلته ووالديه.

وأشارت إلى أن التقديم متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/03هـ الموافق بالميلادي 2022/12/27م، ويستمر التقديم على الوظائف لمدة أسبوع، وطريقة التقديم، تكون عبر الرابط التالي هنا