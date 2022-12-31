أبدى مهاجم ريال مدريد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور استياءه من الهتافات العنصرية في الملاعب الإسبانية وتقاعس رابطة الدوري “لا ليغا” في كرة القدم عن “فعل شيئ لمحاربتها”.

وقال فينيسيوس عبر حسابه على “إنستغرام”: يستمر العنصريون في الذهاب إلى الملاعب ورؤية أفضل ناد في العالم يلعب عن قرب، وتستمر الليغا في عدم فعل أي شيء، سأرفع رأسي عالياً وأحتفل بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد. في النهاية، على أي حال هذا خطأي”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة لجمهور ملعب خوسيه سوريّا التابع لنادي بلد الوليد وهو يوجه إهانات عنصرية إلى الدولي البرازيلي خلال المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 2-صفر في المرحلة الخامسة عشرة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري لوكالة “فرانس برس” السبت: فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت يوم الجمعة، تواصل الليغا التحقيق واكتشاف في مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية إهانات عنصرية من قبل قلة من الناس وليس مجموعات، والتي ستكون موضوع شكاوى، كما في الحالات السابقة.

وكان القضاء الاسباني رفض في بداية ديسمبر الحالي تحقيقًا في الأغاني العنصرية التي أنشدها بعض أنصار أتليتكو مدريد في سبتمبر الماضي ضد فينيسيوس.