سقط مانشستر سيتي فى فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فريق إيفرتون بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز..

وأحرز النجم النرويجى إيرلينج هالاند هدف مانشستر سيتي الأول فى شباك إيفرتون، فى الدقيقة 24 من زمن اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الجزائرى رياض محرز، سددها فى شباك بيكفورد حارس إيفرتون.

وعزز هالاند صدارته لقائمة هدافى البريميرليج هذا الموسم برصيد 21 هدفا.

ونجح ديماراي جراي فى تسجيل هدف التعادل لفريق إيفرتون فى الدقيقة 64 من زمن اللقاء، من تسديدة رائعة سكنت على يسار إيدرسون حارس السيتي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 40 نقطة، والذى سيواجه بعد قليل فريق برايتون، بينما أرتفع رصيد إيفرتون للنقطة 15 فى المركز السادس عشر.