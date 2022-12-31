أظهر مقطع فيديو لحظة غضب حارس الهلال محمد العويس ، والمدافع علي البليهي بعد الهدف القاتل والتعادل لضمك في الدقيقة 90

وبين الفيديو استياء البليهي والعويس على هدف التعادل لضمك أمام الهلال، وذلك أثناء جلوسهما على دكة الاحتياطي .

يذكر أن فريق ضمك الأول لكرة القدم خطف تعادلاً قاتلاً من أمام نظيره الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.