دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق السعودية، ابتداءً من غد الأحد حتى يوم الجمعة المقبل.

ووجهت بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود، وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلَنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبيَّنت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل ربحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية. وكذلك أجزاء من المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية. وكذلك أجزاء من منطقة الرياض، وتشمل المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف. وأيضًا أجزاء من مناطق الباحة والقصيم و الشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل و تبوك.

وأوضحت أنه يُتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، وقد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض، وتشمل الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق الشرقية وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتَي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف – عرعر – حزم الجلاميد).