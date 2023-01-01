تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫03186 مقابل الريال الواحد 0٫24802

الدولار: 3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي:1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫59063

دينار أردني:5٫29936 مقابل الريال الواحد 0٫18870

دينار كويتي:12٫30645 مقابل الريال الواحد 0٫08150

دينار بحريني:9٫98192 مقابل الريال الواحد 0٫10019

الريال القطري:1٫03242 مقابل الريال الواحد 0٫96860

الدرهم المغربي:0٫36000 مقابل الريال الواحد 2٫77716

الجنيه المصري: 0٫15216 مقابل الريال الواحد 6٫57215