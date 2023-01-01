كشف بنك الخليج الدولي (GIB)،عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :
– مساعد مدير العلاقات.
(Assistant Relationship Manager)
وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتوظيف كالتالي:
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة بقيّة التفاصيل والشروط المطلوبة للتوظيف من خلال الموقع .
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