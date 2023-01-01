كشف بنك الخليج الدولي (GIB)،عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر البنك بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح البنك أن المسمى الوظيفي المتوفر هو :

– مساعد مدير العلاقات.

(Assistant Relationship Manager)

وأفاد بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة للتوظيف كالتالي:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنة.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن، ولمعرفة بقيّة التفاصيل والشروط المطلوبة للتوظيف من خلال الموقع .