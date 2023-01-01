أعرب حسين عبد الغني، لاعب النصر السابق، عن رأيه في حضور اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.
وقال “عبد الغني” خلال لقائه في لقاء له على “SBC”:” إنه ليس مع حضور رونالدو إلى النصر، وأنه غير مفيد للنادي تسويقيًا ولا فنيًا.
وأضاف :” خلينا نتكلم بمنطقية وواقعية، الآن كريستيانو جاء نادي النصر، أنا أعرف إن الأندية التي تأخذ اللاعبين من النجوم الكبار، يأخذونهم بهدف التسويق أكثر من أي شيء.
وتساءل ” عبدالغني” هل تتوقع بعد قدوم رونالدو أن فرنسي مثلا، مرتديا “تيشرت” النصر أو أي نادي سعودي آخر، قائلاً:” أنا ما أتوقع بصراحة.
وأفاد بأن كريستيانو قيمة وقامة وله جماهير عريضة، ولكن من الممكن أن يتعب النادي ويسبب مشاكل، لافتًا أنه في آخر مقابلة له انتقد مانشيستر يونايتد.
التعليقات
اترك تعليقاً