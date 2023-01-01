أعرب حسين عبد الغني، لاعب النصر السابق، عن رأيه في حضور اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر.

وقال “عبد الغني” خلال لقائه في لقاء له على “SBC”:” إنه ليس مع حضور رونالدو إلى النصر، وأنه غير مفيد للنادي تسويقيًا ولا فنيًا.

وأضاف :” خلينا نتكلم بمنطقية وواقعية، الآن كريستيانو جاء نادي النصر، أنا أعرف إن الأندية التي تأخذ اللاعبين من النجوم الكبار، يأخذونهم بهدف التسويق أكثر من أي شيء.

وتساءل ” عبدالغني” هل تتوقع بعد قدوم رونالدو أن فرنسي مثلا، مرتديا “تيشرت” النصر أو أي نادي سعودي آخر، قائلاً:” أنا ما أتوقع بصراحة.

وأفاد بأن كريستيانو قيمة وقامة وله جماهير عريضة، ولكن من الممكن أن يتعب النادي ويسبب مشاكل، لافتًا أنه في آخر مقابلة له انتقد مانشيستر يونايتد.