الله على ذيك الايام وبساطتها
وناسها اللي قلوبهم
صافيه
لعنبو ذا الوجه ياوارد عراوي
كيف غرزتي بنا وانتي جديدة
الدروب مهود ما فيها ملاوي
والكفر نيلون والسايق وليدة
تطلبين اثنين والخط متساوي
جعل ما يبقى حديد من حديده
الحموله تيس والسواق ضاوي
والرفارف خوص والشاصي جريدة
خاب ظن اللي هقا فيك الهقاوي
عقب صرتي في مطاليبه بليدة
وكل شيٍ يخلف القلب الهواوي
يوم مضنونه سكن دارٍ بعيدة
باتمنى ليتها لي بالمناوي
يختلط ماها بزيته مع حديده
لين تِعجز راعي الطب المداوي
لا بغى توضيبها تفجر وريده
الله على ذيك الايام وبساطتها
وناسها اللي قلوبهم
صافيه
لعنبو ذا الوجه ياوارد عراوي
كيف غرزتي بنا وانتي جديدة
الدروب مهود ما فيها ملاوي
والكفر نيلون والسايق وليدة
تطلبين اثنين والخط متساوي
جعل ما يبقى حديد من حديده
الحموله تيس والسواق ضاوي
والرفارف خوص والشاصي جريدة
خاب ظن اللي هقا فيك الهقاوي
عقب صرتي في مطاليبه بليدة
وكل شيٍ يخلف القلب الهواوي
يوم مضنونه سكن دارٍ بعيدة
باتمنى ليتها لي بالمناوي
يختلط ماها بزيته مع حديده
لين تِعجز راعي الطب المداوي
لا بغى توضيبها تفجر وريده