أصدر منظّم المياه اليوم، النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بالمملكة، حيث يمثل هذا الدليل المرجع الأساسي لمقدمي الخدمة والمستفيد، إذ يشمل القواعد والحقوق والواجبات التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين طالبي الخدمة والمستفيدين، وتحديد الأسس التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين بكافة شرائحهم.

كما أطلق منظم المياه حملة توعوية بعنوان ” دليلك” تهدف إلى توعية المستفيدين ومقدمي الخدمة بالحقوق والواجبات من خلال ما جاء في النسخة المحدثة من دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار منظم المياه إلى أنه يمكن الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الرسمي wr.gov.sa أو حسابات التواصل الاجتماعي هنا .

يُذكر أن منظّم المياه هو الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناءً على أحكام نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط الإنتاج المزدوج.