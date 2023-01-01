مؤشر سوق الأسهم يستهل عام 2023 مرتفعا

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 10547 نقطة (+ 68 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.3 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 32.40 ريال.

وأنهت أسهم “معادن” و”أكوا باور” و”اس تي سي” و”سابك” و”مجموعة صافولا” و”سليمان الحبيب” و”اللجين” و”أسمنت الجنوبية”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم “مسك” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 10.88 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم.

في المقابل، تراجعت أسهم “سهل” و”أمريكانا” و”المتقدمة” و”دله الصحية” و”التعاونية” و”التموين” بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق “سدكو كابيتال ريت” عند 10.22 ريال (- 1 %).