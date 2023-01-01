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الاحد1 يناير

“الأرصاد”: أمطار وثلوج على مكة والحدود الشمالية غدًا

منذ 51 دقيقة
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&#8220;الأرصاد&#8221;: أمطار وثلوج على مكة والحدود الشمالية غدًا
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كشف المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل الحالة المطرية وتأثيرها المتوقع الليلة وغداً على منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة.

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة من مساء اليوم على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث والاجزاء المحيطة بهذه المحافظات. ثم تمتد شرقا إلى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بما في ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية.

كما توقع أن يتساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، بجانب تكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.

 

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