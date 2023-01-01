أعلن دوري روشن للمحترفين، الأحد، عن التشكيلة المثالية للجولة الحادية عشر والتي اختتمت مبارياتها، السبت.

وقاد التشكيلة مهاجم الفيحاء أنتوني نواكايمي للأسبوع الثالث على التوالي كما تواجد زميليه بندر ناصر وسامي الخيبري.

وتواجد في تشكيلة الجولة ثلاثي الطائي أمير سعيود، سيميدو وكولينز فاي، بجانب لاعب واحد من كل من النصر، الاتحاد، الشباب، الوحدة والتعاون.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

منير المحمدي – الوحدة (8.7)

إياغو سانتوس – الشباب (8)

سامي الخيبري – الفيحاء (7.3)

كولينز فاي – الطائي (8.1)

بندر ناصر – الفيحاء (7.5)

ألفا سيميدو – الطائي (8.1)

أمير سعيود – الطائي (8.5)

عبدالرحمن غريب – النصر (7)

كاكو – التعاون (8.3)

أنتوني نواكايمي – الفيحاء (7.8)

عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد (7.8)

وكان التعاون قد حقق فوزا على الرائد 3-2، وفاز الشباب على الاتفاق 3-0، تعادل الوحدة مع العدالة بدون أهداف، بينما فاز الاتحاد على أبها 2-1، وتعادل الهلال مع ضمك 2-2 وفاز النصر على الخليج 1-0.