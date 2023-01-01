وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة .

وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع الإنذار في محافظات جدة إلى تحذير، مشيرا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة 3:00 عصر غد (الاثنين).

وأعلن الدفاع المدني عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة.

ودعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.