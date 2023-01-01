وثقت مقاطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة جدة .
وكان المركز الوطني للأرصاد، رفع الإنذار في محافظات جدة إلى تحذير، مشيرا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة 3:00 عصر غد (الاثنين).
وأعلن الدفاع المدني عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام البث الخلوي على محافظة جدة للتحذير من أمطار غزيرة.
ودعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر والبقاء في مكان آمن.
فيديو | أمطار جدة الآن #الإخبارية pic.twitter.com/ahEjS0h8Ia
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
فيديو | مشاهد من أمطار جدة الغزيرة #أمطار_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/ZrYd2VCBU0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
فيديو | مشاهد من #أمطار_جدة بعدسة مراسلة #الإخبارية شهد باهبري pic.twitter.com/0qiOKBhuer
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
فيديو | مشاهد للأمطار الغزيرة على جدة من تصوير مراسلة #الإخبارية شهد باهبري #أمطار_جدة pic.twitter.com/AcIYeQSzOH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023
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