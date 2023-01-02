أكد العبودي بن عبدالله المهتم بالعقارات، أنه لا يحق لأي مكتب عقاري طلب أي مبلغ مالي قبل الشراء.

وقال العبودي خلال برنامج “ياهلا”: “اللي يقول لك حط عربون لا تصدقه هذا شخص مُحتال”.

وفي سياق آخر، أوضح العبودي أن أسعار العقارات انخفضت في أطراف المدن “مناطق المضاربات” بنسبة تصل إلى 20% .

وأضاف: “لكن بالنسبة للأحياء اللي عليها الطلب مثل الرياض على سبيل المثال توجد زيادة في الطلب رهيبة يواجهها عروض تفوق القدرة الشرائية للمستفيد”.

وحول تحديد توقيت شراء العقار، أوضح أن ذلك الأمر يخضع لظروف كل شخص، مشيرا إلى أن هناك أماكن في جنوب الرياض سعر المتر 1500ريال.