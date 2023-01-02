قرر قائد منتخب عمان والنادي الاهلي السعودي السابق أحمد مبارك كانو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة استمرت لأكثر من 20 عاما.

وقال قائد منتخب عمان:” ما بين الأمس واليوم، عشرون سنة أمضيناها في خدمة الكرة العُمانية، حاولنا خلالها تقديم أفضل ما عندنا، وأجمل ما تعلمنّاه من فُرَصِنا الاحترافية – الداخلية والخارجية- حملنا خلالها أحلام الشارع العُماني، وأماني الشعب الشغوف بالكُرة والمولع بالرياضة”.

وأشار:”وكانت بداية مشوارنا الرياضي من العروبة بعد مجهود وعطاء وتضحية وإن كانت للبدايات لذة لا مثيل لها فإن للنهايات حزنًا لا نظير بعده لكنها سنة الحياة ولا بد أن تجري علينا”.

ولفت:”من هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر وجميل التقدير والعرفان لعائلتي التي وقفت معي وصبرت عليّ وكل من زاملته في مشواري وسأظل ممتنا لكل زملائي في الأندية التي لعبت لها وأيضا في المنتخب الوطني الذي دافعت عن ألوانه قرابة عقدين، شكرًا لكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي شكرا لكل المسؤولين عن الرياضة في البلد شكرًا للجماهير التى كانت السند لي طوال مشواري شكرًا لوسائل الإعلام ولكل الإعلاميين”.

وتابع:”هذا من فضل ربي ” قبل كل شي ، فخور بكل ما قدمته لمنتخب بلدي ولمسيرتي الاحترافية الخارجية، انتهت مسيرتي في كرة القدم كلاعب وبكل تأكيد سأواصل رحلتي معها ولكن هذه المرة ليس داخل المستطيل الأخضر، شكرًا لكم جميعا من القاب، أراكم جميعًا على خير”.