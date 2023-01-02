تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:4٫02327 مقابل الريال الواحد 0٫24858

الدولار: 3٫76059 مقابل الريال الواحد 0٫26592

درهم إماراتي:1٫02396 مقابل الريال الواحد0٫97660

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫55867

دينار أردني: 5٫30190 مقابل الريال الواحد 0٫18861

دينار كويتي:12٫29226 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني:9٫97040 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03292مقابل الريال الواحد 0٫96813

الدرهم المغربي:0٫36104 مقابل الريال الواحد 2٫77234

الجنيه المصري: 0٫15182 مقابل الريال الواحد 6٫58680