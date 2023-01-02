أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة في مجال الخدمة الجوية لحملة الثانوية فأعلى عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو طاقم الخدمة الجوية، وفقاً للشروط التالية :

1- شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس.

2- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة) – تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

3- اجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة بالسعودية.

4- أن يكون الطول متوافقا مع الوزن وفقاً لمعايير الخطوط السعودية.

5- اختبار مركز (قياس) كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن 72.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال الموقع

1- للرجال: هنا

2- للنساء: هنا