كشفت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الإدارية والهندسية بعدة مدن ومحافظات (الرياض، المدينة المنورة، تبوك، ينبع، مهد الذهب، خيبر، وادي الفرع، أبها).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: شريك أعمال رأس المال البشري (المدينة المنورة)، مدير المحاسبة (أبها)، مدير إدارة النفايات (الرياض)، مهندس تخطيط الطوارئ والطلب (المدينة المنورة)، رئيس قسم (ينبع)، مشرف تشغيل وصيانة الشبكة (المدينة المنورة، مهد الذهب، خيبر، وادي الفرع)، وغيرها من الوظائف.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنــــا