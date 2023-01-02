هاجمت فيفي عبده، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب عدم إقدامه على الزواج من صديقته جورجينا رودريغيز حتى الآن.

ووجهت الإعلامية ياسمين عز حديثها للفنانة فيفي عبده، خلال برنامج “كلام الناس” عبر قناة “mbc مصر”، قائلة:” أي رأيك في CR7، لتبادرها فيفي عبده:” مين دا ايه CR 7 دا”.

وأضافت فيفي عبده:” ليه مش عايز تتجوز أم العيال”، لتبادرها ياسمين عز:” من الواضح أن والدته رافضه زواجه من جورجينيا”؛ لتعقب الفنانة المصرية:” لا مادام بيسمع كلام مامته يبقى راجل محترم وفي نفس الوقت مش قادر يستغنى عنها”.

واستطردت :”أحب كريستيانو رونالدو بشكل كبير، وأنه إنسان عطوف ومحب للخير”، بحب بساطته مع الأطفال”.