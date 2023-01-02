أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10578 نقطة (+ 32 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ شهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 76.20 ريال.

وأنهت أسهم “أكوا باور” و”إس تي سي” و”معادن” و”العربي الوطني” و”جرير” و”المجموعة السعودية” و”مصرف الإنماء” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و2 %.

وصعد سهم “سينومي سينترز” بنسبة 4 % عند 19.86 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية عن النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2022، بواقع 0.75 ريال للسهم.

وأغلق سهم “جبل عمر” عند 17.12 ريال (+ 4 %).

وارتفعت أسهم “السيف غاليري” و”الحفر العربية” و”اللجين” و”بحر العرب” و”وفرة” بنسب تتراوح بين 4 و7 %.

وتصدر سهم “عذيب للاتصالات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 52.20 ريال.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” – الأكبر وزنا في السوق السعودي بنهاية العام 2022- بنسبة 1 % عند 32.15 ريال.

وتراجعت أسهم “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” و”بنك الرياض” و”المواساة” بنسب تتراوح بين 1 و3 %.