أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي أن مخالفة تجاوز الأودية أثناء جريانها يتم تحويلها إلى المرور لتحرير مخالفة مرورية غرامتها 10 آلاف ريال.

وقال “الحمادي” لقناة الإخبارية أن الدفاع المدني يتعامل مع بلاغات الاحتجاز في السيول والأودية كما يتم التعامل مع بلاغات التهور في تجاوز الوادي ويتم بناءً عليه إحالة المركبة وقائدها إلى المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.