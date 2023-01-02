هطلت اليوم أمطار غزيرة على المسجد النبوي، وذلك بالتزامن مع الحالة الماطرة التي تشهدها المدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول المدينة المنورة.

وتوقع أن تمتد فرص هطول الأمطار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.