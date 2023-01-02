ألقى الأمن العراقي القبض على شخص قام ببيع بطاقات لحضور مباريات بطولة “خليجي 25” لكرة القدم، بثمانية أضعاف سعرها في السوق السوداء.

وضٌبط بحوزته أكثر من 24 بطاقة كان يحاول بيعها، وذلك استنادا إلى معلومات تفيد بوجود حالات استغلال لبطاقات الدخول إلى بطولة “خليجي 25”.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة البصرة العراقية بطولة كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 25″، خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 يناير 2023.

ويشارك 8 منتخبات في بطولة “خليجي 25″، مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.