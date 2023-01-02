أوضح صاحب فيديو تحضير الحليب لطفله في مناسبة زواج المواطن حسن النمر، أن المقطع انتشر بسبب عفويته.

وقال خلال مداخله له مع برنامج سيدتي : المقطع كان محطوط في تيك توك بين شباب ولاقى إعجاب بعض الناس ونشروه ومافي شيء ملهم أو مهم في المقطع وما انتشر إلا لعفويته”.

ولفت إلى أنه لم يتابع ردود الأفعال على تويتر ، مشيرا إلى أن الانتقادات التي وجهها له البعض، شيء طبيعي، وأنه فعل ما أملته نفسه عليه .