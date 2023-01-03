أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الإثنين، باندلاع حريق في مصنع في الموقر جنوب شرق عمان، مما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة أخرين.

وبحسب قناة المملكة الأردنية فأن كوادر الدفاع المدني الأردني تتعامل مع الحادث.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، تعامل فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الإطارات في منطقة الموقرـ أدى لوفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأخمدت فرق الإطفاء الحريق وقُدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الذين نُقلوا مع الوفيات إلى مستشفى التوتنجي، وفُتح تحقيق، بشأن الحادث.