أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن تعليق التدريب حضورياً ليوم غدٍ الثلاثاء في المنشآت التدريبية التابعة لها بمحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية وذلك في كل من العاصمة الرياض, ومحافظات الخرج والدوادمي, وشقراء, وعفيف, والقويعية, والمجمعة, والزلفي, والأرطاوية, والمزاحمية, وثادق, وسدير, والحريق ورماح، وحوطة بني تميم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واعتماد العمل والتدريب عن بعد من خلال المنصات التدريبية المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.