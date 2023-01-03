كشفت وزارة الدفاع الروسية عنمقتل 63 جندياً روسياً على الأقل في ضربة شنتها أوكرانيا على مدينة ماكيفكا (شرق)، فيما أشارت السلطات الأوكرانية إلى حصيلة أعلى بكثير.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الروسية أن “أربعة صواريخ” ضربت “مركز انتشار مؤقتاً” للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، الواقعة شرق دونيتسك التي تيسيطر عليها القوات الروسية، دون أن يحدد تاريخ الضربة.

وأضاف المتحدث الروسي أن “عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين”.