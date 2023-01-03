تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:4٫01448 مقابل الريال الواحد 0٫24906
الدولار: 3٫75900 مقابل الريال الواحد 0٫26603
درهم إماراتي:1٫02347 مقابل الريال الواحد 0٫97707
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58693
دينار أردني: 5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي:12٫29663 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني:9٫97002 مقابل الريال الواحد 0٫10031
الريال القطري:1٫03248 مقابل الريال الواحد 0٫96854
الدرهم المغربي:0٫35925 مقابل الريال الواحد 2٫78619
الجنيه المصري: 0٫15187 مقابل الريال الواحد 6٫57519
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